Les invincibles champions d’Arabie saoudite se sont aisément imposés sur le score de 4-1 face à Al-Nassr en finale de la Supercoupe du pays. Les partenaires de Sadio Mané avaient pourtant ouvert le score, mais ont finalement sombré devant les coéquipiers de Kalidou Koulibaly.

Le 8 avril 2024, Al-Hilal s’imposait 2-1 face à Al-Nassr en demi-finales de Supercoupe d’Arabie saoudite. Forcément, après notamment une saison 2023-2024 dominée de la tête jusqu’aux pieds par leurs principaux rivaux, ces retrouvailles en finale de Supercoupe avaient des allures de revanche pour les joueurs de Luis Castro. Une revanche qui a finalement tourné à la correction en faveur des hommes de Jorge Jesus, nettement victorieux 4 buts à 1 au Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium avec l’inévitable Aleksandar Mitrović à la baguette.

Un Al-Nassr fébrile en défense et timide en attaque

Il faut dire que l’avant-centre serbe de 29 ans était encore clinique ce samedi 17 août. Si Cristiano Ronaldo a permis à Al-Nassr de prendre les devants avant la pause (1-0, 44e), Mitrović a totalement éclipsé la performance du Portugais. Passeur décisif pour un Sergej Milinković-Savić auteur d’un fantastique but en solitaire (1-1, 55e), l’ancien joueur de Fulham permettait ensuite à Al-Hilal de prendre l’avantage sur une passe de Ruben Neves (1-2, 63e). Quelques minutes plus tard, il corsait l’addition en étant cette fois-ci servi par Malcom (1-3, 69e).

Malgré la présence de l’attaquant sénégalais Sadio Mané sur le terrain, Al-Nassr n’a pu réagir. La formation de Luis Castro avait certes la possession du ballon, mais d’une façon assez stérile, sans parvenir à trouver des décalages. Et pour ne rien arranger, la défense des Jaune et Bleu montrait d’énormes signes de fébrilités, ce à quoi Al-Hilal et Malcom ont profité pour ajouter un quatrième but (1-4, 72e). La messe est dite, les partenaires de Kalidou Koulibaly s’offrent de fort belle manière le premier trophée en jeu de la saison en Arabie saoudite.

#ALHILAL IS THE “DIRIYAH SAUDI SUPER CUP” CHAMPION 🏆 Congratulations on our 70th title 👏🏻💙#CHAMP70NS 🥇 pic.twitter.com/1jzn91oKTg — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 17, 2024

Kalidou Koulibaly remporte la Supercoupe d'Arabie Saoudite, son 5ème titre avec Al Hilal 🇸🇦#wiwsport pic.twitter.com/PlM6wioPWt — wiwsport (@wiwsport) August 17, 2024

wiwsport.com