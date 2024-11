Vainqueur du championnat à l’issue de la finale qui a opposé son équipe UGB à l’ASC Ville de Dakar ce dimanche, le coach Ndiogou Mané a exprimé sur le fil les clés de son succès au micro de Wiwsport.

Défait à trois reprises par l’ASC Ville de Dakar au cours de la saison, l’UGB a réussi tout de même à s’adjuger le titre de championnat du Sénégal, ce dimanche sur le score de 3 à 0. Un succès qui n’est pas anodin à l’en croire le technicien des Saint-Louisiens. « L’ASC Ville de Dakar nous avait déjà battu cette saison. Mais à chaque fois qu’on perdait, on analysait et on voyait les erreurs qui nous ont été fatales. Pour cette fois, on a travaillé à minimaliser nos fautes et les pousser à en faire plus et cela à payer au bout du compte », a argumenté Ndiogou Mané, le coach de l’UGB au micro de Wiwsport.

