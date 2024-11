À défaut d’avoir remporté une médaille aux JO Paris, le Sénégal peut se féliciter de voir un de ses fils recevoir la plus prestigieuse récompense pour les membres du CIO.

Membre du Comité International Olympique (CIO) depuis 2015, le Président Mamadou Diagna Ndiaye a reçu la reconnaissance de ses pairs ce samedi à Paris lors de la clôture de la 142e session du CIO. On lui a décerné la prestigieuse distinction de l’ordre olympique en argent, qui récompense ses services rendus à la cause du sport et de l’olympisme. L’ancien président de la confédération africaine de tennis a reçu ladite distinction des mains du Président du CIO, Thomas Bach qui a salué sa passion et son dévouement au service du sport.

Mamadou D. Ndiaye, President of the Dakar 2026 Organising Committee and Senegalese National Olympic Committee, is pleased to receive the prestigious Olympic Order, in recognition of his outstanding contribution to the Olympic Movement. pic.twitter.com/KQmsCg9Zrc

