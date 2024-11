Le magicien de Guinaw Rails, Bathie Sèras pourrait effectuer son retour dans l’arène sénégalaise après une absence de huit ans. Son combat est en train d’être démarché selon certaines sources.

Ce sera un retour retentissant pour l’un des lutteurs qui a marqué sa génération ! Bathie Sèras est un nom connu de tous tant ses combats créaient un engouement sans précédent à chaque fois. Courageux, bagarreur et très teigneux malgré son petit gabarit, l’éternel rival de Zoss s’est fait un nom dans l’arène lors de la saison 2005-2006 avec sa participation au Championnat de Lutte avec Frappe (CLAF). Il affrontera d’ailleurs Balla Gaye 2 (roi des arènes en 2012) dans un duel qu’il perdra avant de battre Zoss pour s’incliner lors de son troisième combat de poules contre Boy Sèye.

Éloigné de l’arène depuis huit ans, Bathie Sèras veut et espère faire son “come-back” très bientôt comme il le déclarait lors d’un interview.

“Je veux un combat et tout le monde le sait mais je ne vais pas aller chez les promoteurs pour réclamer ce combat. J’ai envie de faire mon retour c’est pourquoi j’ai repris le chemin de l’entraînement. On parlait de mon combat avec Zoss mais malheureusement on n’a pas trouvé un promoteur pour l’organiser…” confiait-t-il il y’a quelques mois lors d’un interview avec Iba Kane.

Justement, il semble que son appel du pied a été entendu. En effet selon certaines sources, un promoteur est intéressé par l’idée de ficeler le combat de Bathie Sèras. On parle ainsi de son duel contre Tapha Guèye 2 ou Madji Madji 2. Le premier nommé avait déjà affronté Bathie Sèras en 2006 tandis que le lutteur de Walo ne devrait pas refuser de croiser le vétéran Bathie Sèras pour tenter de mettre fin à une série noire depuis plusieurs défaites.

Pour rappel, le dernier combat de Bathie Sèras remonte à 2016 face à Zarco. Il avait perdu face au volcan de Grand Yoff.

