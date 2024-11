Trois ans après la fin de son aventure avec le club d’Ümraniyespor (deuxième division turque), Moussa Sow défendra à nouveau les couleurs d’un club professionnel. Mais cette fois-ci, l’ancien goleador de Lille et de Fenerbahçe ne le fera pas sur les pelouses mais bien en coulisses.

L’homme de 38 ans a en effet été nommé directeur sportif du FK Gostivari (D1 Macédoine) qui a annoncé la nouvelle ce dimanche.

« Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée de Moussa Sow au sein de notre direction. Il est une légende du Fenerbahce et du LOSC de Lille, double champion, meilleur buteur de la Super League turque et de la Ligue 1 française. Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue pour sa décision de nous rejoindre dans notre aventure » a fait savoir le club sur Twitter.

We welcome him warmly for his decision to join us on our journey. pic.twitter.com/YEN82yK4X1

— KF GOSTIVARI (@GostivarKf) August 11, 2024