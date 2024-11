La région de Thiès a vibré au rythme du sport du 1er au 5 août, à l’occasion du premier Festival National des Sports Scolaires, marquant le retour tant attendu de ce type de manifestation après plus de vingt ans d’absence. Pendant trois jours, 2300 participants, dont 1984 jeunes athlètes encadrés par 272 professionnels, ont rivalisé de talent dans six disciplines : football, basketball, handball, athlétisme, lutte, et gymnastique. Entre duels intenses, célébrations de victoires et remises de trophées mémorables, revivez en images les moments forts de ces trois jours de compétition.