En réalisant le grand chelem, l’ASC Ville de Dakar est devenu le leader incontesté du basket-ball local. La Ville de Dakar a imposé sa loi à la Jeanne d’Arc (61-41) ce samedi 3 août au stadium Marius Ndiaye, en finale de la Coupe du Sénégal dames de la saison 2024.

Kamba Diakité, l’une des Maliennes jouant à l’ASC Ville de Dakar, a exprimé sa joie suite au sacre de son équipe au micro de Wiwsport : « Tout d’abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers mes coachs et mes coéquipières : c’est grâce à eux que nous avons réussi à atteindre cet objectif. C’est notre travail qui nous a conduits jusqu’ici. Le titre de MVP me procure une grande satisfaction et ce sont mes coéquipières qui m’ont donné l’opportunité d’être la MVP du match. »

L’internationale malienne n’a pas manqué l’opportunité de donner son avis sur l’invincibilité de son équipe après l’exercice 2023-2024 : Au départ, ce n’était pas simple, en réalité, ce n’était pas du tout simple. Lors des séances d’entraînement, on criait, on pleurait mais finalement, nous avons réussi à atteindre nos objectifs et à obtenir les quatre coupes. La particularité de cette saison, je peux affirmer, réside dans notre désir de remporter le championnat afin de pouvoir participer au championnat d’Afrique des clubs champions, et, grâce à Dieu, nous avons remporté le titre. Seul Dieu a le pouvoir de décider si je vais participer à la saison prochaine à Ville de Dakar, je ne peux rien dire personnellement », affirme Kamba Diakité, MVP de la finale.

