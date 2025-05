La deuxième édition de la journée Fatelikou de l’ASC les Jaraaf de Dakar s’est tenue ce samedi au siège du club. « Une rencontre faite de souvenirs et de prières qui permet de ressourcer pour renforcer la cohésion et la solidarité et mieux conserver le leg historique » du club le plus titré du Sénégal. Occasion pour le président Cheikh Seck de revenir sur les valeurs du club qu’il dirige depuis 2013 et qu’il considère comme son école.