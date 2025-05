Le Lion de Guédiawaye a retiré ses propos virulents qu’il avait tenu à l’encontre des membres du Comité National de Gestion de la lutte (CNG). Toutefois, il campe bel et bien sur sa positon !

Après la réponse du berger à la bergère faite par certains membres du CNG à savoir Bira Sène (Président du CNG ), Meïssa Ndiaye (2e vice président) et Makhou Mbengue (Président du CRG), Balla Gaye 2 est revenu à de meilleurs sentiments. L’empereur des arènes qui avait fustigé la gestion du CNG sur les sanctions financières infligées aux lutteurs, a tenu à repréciser sa pensée.

“J’assume mes propos mais j’étais sous le coup de la colère et ces mots étaient peut être blessants. Mes proches et conseillers m’ont dit que mes propos étaient déplacés et que je n’aurai pas dû parler ainsi. Mais je reste sur ma position. Le CNG abuse avec les sanctions financières et c’est très difficile pour nous” a déclaré Balla Gaye sur Bantamba TV.

Wiwsport.com