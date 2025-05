Le slalomeur sénégalais Yves Bourhi a rallié sans vraiment trembler les 8e de finale de la nouvelle épreuve de kayak cross en terminant deuxième de sa série, samedi à Vaires-sur-Marne.

L’aventure d’Yves Bourhis aux Jeux Olympiques de Paris n’est pas terminée, bien au contraire. Le slalomeur sénégalais va poursuivre sur les eaux vives de Vaires-sur-Marne après sa qualification en huitièmes de finale de Kayak cross. Vendredi, Bourhis avait terminé à la 31e place du contre-la-montre, la première manche de cette nouvelle épreuve qui détermine les têtes de série de l’épreuve.

Ce samedi, il avait un gros morceau en face puisqu’il partageait sa série avec le Français Titouan Crastryck et l’Irlandais Noel Hendrick. La course a été disputée mais Yves Bourhis n’est pas tombé dans le piège et a donc terminée à la deuxième place, derrière Castryck, qualifié, et éliminant Hendrick. On le retrouvera ce dimanche pour les huitièmes de finale (13h30 GMT) et pour la médaille.

wiwsport.com