Le Soudan du Sud est éliminé dès la phase de groupes des Jeux Olympiques après sa défaite ce samedi contre la Serbie (96-85).

Le rêve de disputer les quarts de finale des JO ne sera pas atteint malheureusement pour les Sud soudanais. Les coéquipiers de Carlik Jones n’ont pas réussi à gagner leur troisième et dernier match de poules contre la Serbie.

Alors que les deux premiers quart temps étaient serrés avec un léger avantage des serbes (23-22 et 24-22), les Sud Soudanais vont complètement se liquéfier au retour des vestiaires. Ils perdent le troisième quart temps (25-23) avant de courir derrière le score lors du dernier acte perdu 24-18.

Malgré quelques éclats de Majok Deng et Wenyen Gabriel, l’équipe africaine ne rattrapera pas son retard et s’incline face à la bande à Bogdan Bogdanović (96-85). La Serbie rejoint donc les États Unis en quart de finale. La logique a été respectée dans ce groupe C.

