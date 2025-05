Ismaïla Sarr, désormais ex-joueur de l’Olympique de Marseille, a officiellement rejoint Crystal Palace cet été pour un montant de 15 millions d’euros. Suite à ce transfert, Sarr a adressé un message d’adieu aux supporters marseillais via Instagram.

Ismaïla Sarr a disputé 35 matchs avec l’OM, inscrivant cinq buts et délivrant six passes décisives. Sa signature avec Crystal Palace marque un nouveau chapitre dans sa carrière, où il s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Eagles. Dans son message d’adieu, Sarr a exprimé sa gratitude envers le club et les supporters marseillais : « Merci à l’OM et aux supporters pour m’avoir donné l’opportunité de découvrir l’ambiance chaleureuse du Vélodrome et la ferveur inoubliable des fans. Même si notre collaboration n’a pas abouti comme je l’espérais, je garde de bons souvenirs de cette expérience unique. Je souhaite bonne chance à l’OM pour la suite et j’espère que le club retrouvera rapidement l’Europe. Allez l’OM. »

Ce départ marque la fin d’une saison mouvementée avec l’OM et le début d’une nouvelle aventure pour l’ailier sénégalais en Premier League.

wiwsport.com