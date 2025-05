Le tournoi de handball cadettes du Festival National du Sport Scolaire a atteint les demi-finales, qui se tiendront cet après-midi au Stadium Lat Dior. Les jeunes athlètes des régions de Sédhiou, Fatick, Diourbel et Kaolack se sont brillamment qualifiées pour cette étape décisive après des performances remarquables dans leurs groupes respectifs.

La région de Sédhiou a survolé le groupe A avec un parcours sans faute, remportant ses trois matchs contre Saint-Louis et Kaffrine. Fatick, quant à elle, a dominé le groupe B, terminant en tête avec six points et se qualifiant aisément pour les demi-finales. Les groupes C et D ont vu Diourbel et Kaolack s’imposer avec autorité, chacune de ces régions montrant une grande maîtrise pour assurer leur place dans le dernier carré.

Pour la prochaine étape, les quatre équipes iront chercher une place en finale. Les demi-finales opposeront Sédhiou à Diourbel et Fatick à Kaolack. Les deux équipes victorieuses de ces rencontres s’affronteront en finale au stade Lat Dior de Thiès, prévue demain matin, pour déterminer la championne de la catégorie handball cadettes.

wiwsport.com