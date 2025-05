La première journée du Festival National du Sport Scolaire, tenue à la Place Promenade de Thiès, a été marquée par le bon déroulement de la compétition de lutte, qui a vu s’affronter des athlètes dans trois catégories.

Organisant cette première édition, la région de Thiès a brillé en raflant deux médailles d’or, avec des victoires dans les catégories -80 kg et -65 kg. Les résultats par catégorie sont les suivants : Ndogo Diouf de la région de Thiès a remporté la palme dans la catégorie -80 kg, tandis que Dame Sarr de Louga a pris la deuxième place et Moussa Ngongue de Fatick a terminé troisième. Dans la catégorie -65 kg, Demba Diouf de Thiès a décroché la médaille d’or, suivi par Sidy Diouf de Fatick à la deuxième place et Modou Mbaye de Kaffrine à la troisième. Pour la catégorie -55 kg, Matar Diouf de Fatick a décroché la première place, suivi de Moussa Dioum de Kaffrine à la deuxième, et Mouhamed Faye de Rufisque a remporté la médaille de bronze.

En plus des succès de Thiès, la région de Fatick a terminé la compétition avec trois médailles : une en or et deux en argent. Kaffrine a récolté deux médailles : une en bronze et une en argent, tandis que Rufisque a remporté le bronze dans la catégorie -55 kg. À l’issue de cette première journée, le président du FENSCO, Moussa Dia, a salué la réussite de l’événement, déclarant : « C’est une très grande réussite, tant par la mobilisation que par la bonne organisation. Les autorités ont répondu à notre appel et les athlètes se sont bien comportés malgré les enjeux énormes. La lutte, avec son caractère particulier et ses événements culturels associés, a été bien représentée, et les participants ont globalement bien performé. » Les compétitions se poursuivent dès demain avec des épreuves de football, basket-ball, handball, athlétisme et gymnastique, promettant encore plus d’émotions et de performances.

Les résultats par régions sont les suivants :

Région de Thiès :

Médaille d’or (-80 kg) : Ndogo Diouf

Médaille d’or (-65 kg) : Demba Diouf

Région de Fatick :

Médaille d’or (-55 kg) : Matar Diouf

Médaille d’argent (-80 kg) : Moussa Ngongue

Médaille d’argent (-65 kg) : Sidy Diouf

Région de Kaffrine :

Médaille d’argent (-55 kg) : Moussa Dioum

Médaille de bronze (-65 kg) : Modou Mbaye

Région de Louga :

Médaille d’argent (-80 kg) : Dame Sarr

Région de Rufisque :

Médaille de bronze (-55 kg) : Mouhamed Faye

wiwsport.com