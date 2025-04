Dans un match amical préparatoire pour la Coupe d’Afrique des Nations, les Lionnes du Sénégal ont réussi à arracher la victoire face à une solide équipe congolaise. La rencontre, disputée au stade Lat Dior de Thiès, a été marquée par une intensité physique et tactique, où les Sénégalaises ont su faire la différence pour l’emporter (1-0).

La première mi-temps entre les équipes féminines du Sénégal et de la RD Congo, disputée au stade Lat Dior de Thiès, a offert un très bon spectacle. Cette confrontation, première d’une double préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations, a été marquée par une bataille physique intense, où les Congolaises ont montré leur robustesse. Les visiteuses, solides et compactes, ont dominé les duels physiques, imposant leur rythme et se montrant entreprenantes dans toutes les actions dangereuses de la première période. Leur défense bien organisée et leur milieu de terrain tenace ont posé de sérieux problèmes aux Lionnes. Malgré cette légère domination congolaise, les visiteuses n’ont jamais su se mettre en évidence face à la bonne défense sénégalaise, malgré l’absence de Mbayang Sow. Sur le côté gauche, Wilane et Mareme Badou ont été particulièrement actives, tentant de lancer des offensives pour déstabiliser leurs adversaires. Toutefois, leurs efforts n’ont pas servi à grand-chose, car Mama Diop et Nguenar n’ont pas pu percer la défense bien en place de la RD Congo, avec une Ruth peu inquiétée dans ses cages. Le score reste donc vierge à la pause (0-0).

Les Sénégalaises sont revenues des vestiaires avec un bien meilleur visage. En face, la fatigue semble guetter les Congolaises qui ont décidé de rester dans leur camp en donnant le ballon aux joueuses de Moussa Cissé. Les assauts se multiplient pour les coéquipières de Meta Camara. D’abord avec Fatoumata Baldé, l’ailière gauchère très percutante, qui voit son tir non cadré. Lancée en profondeur, Mama Diop bute sur la défense congolaise. Même les nouvelles entrantes, Djeynaba Diallo et Korka Fall, n’ont pas réussi leurs tentatives.

C’est vers le temps additionnel, alors que le match se dirigeait vers un nul vierge, que le génie de Habsatou Diallo a opéré. Lancée à droite, l’ailière, comme à son habitude, élimine son vis-à-vis avant de faire un centre qui a obligé la défenseuse congolaise à intervenir. Elle tente de dévier le ballon, mais le voit finir au fond des filets. Un coup d’éclat qui permet aux Sénégalaises de remporter la première manche au stade Lat Dior de Thiès (1-0).

