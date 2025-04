Cet après-midi au stade Lat Dior de Thies, les Lionnes du Sénégal ont triomphé face aux Léopards Dames de la RD Congo sur le score de 1-0, dans un match amical de préparation pour la CAN 2025. Le sélectionneur de l’équipe nationale sénégalaise, Mame Moussa Cissé, est revenu sur cette victoire au micro de Wiwsport, partageant son analyse et ses impressions.

Après avoir perdu face à l’Afrique du Sud lors de leur dernière sortie à domicile, l’équipe féminine du Sénégal s’est retrouvée avec la victoire ce soir face aux Léopards Dames de la RD Congo dans une rencontre amicale, acte un de la double confrontation. Un succès important selon Mame Moussa Cissé, qui se dit satisfait non seulement du résultat, mais surtout de la manière dont ses joueuses ont répondu aux attentes, soulignant l’importance de jouer contre des équipes de qualité pour progresser et affronter tous les types de football en Afrique.

L’importance de jouer contre de grandes équipes

« Il faut jouer contre les grandes équipes si nous voulons progresser en équipe. Le Congo est une équipe de grande qualité, très compacte et agressive, qui possède ses propres atouts. Elle nous offre un véritable défi dans notre préparation au football africain. Cela nous permet également de mieux nous préparer, car la CAF a décidé d’élargir l’équipe à d’autres joueuses. Aujourd’hui, nous avons effectué un turnover pour diverses raisons, et je pense que nous sommes satisfaits du résultat, au-delà du simple score, en voyant le comportement des filles ce soir. »

Au-delà du résultat : le comportement des joueuses a été salué par le sélectionneur

Mame Moussa Cissé a insisté sur l’importance du contenu du match et du comportement de ses joueuses, au-delà du résultat. « Comme je l’ai dit après notre double confrontation contre l’Afrique du Sud, le résultat n’est pas primordial ; c’est le contenu qui compte le plus. Ce soir encore, je l’ai répété : nous avons gagné, c’est bien, mais ce qui m’importe, c’est le comportement de mes joueuses et leur réponse à nos attentes. Certaines d’entre elles sont très jeunes et découvrent le haut niveau. Il était crucial qu’elles puissent être évaluées par rapport aux autres filles. »

Les défis du secteur offensif

Concernant les difficultés rencontrées dans le secteur offensif, le technicien sénégalais a expliqué les absences qui ont pesé sur l’équipe. « Nous sommes privés de certaines de nos milieux de terrain clés. Safietou est blessée, Korkel est également blessée et n’a pas pu venir, et Korka a eu un décès avant-hier. Elle avait même insisté pour jouer, mais le contexte psychologique ne s’y prêtait pas. Nous avons commencé avec un milieu de terrain très jeune, sans repères, ce qui a inévitablement créé des problèmes d’automatisme. Néanmoins, ce jeune milieu a montré la technicité et l’adversité nécessaires. »

wiwsport.com