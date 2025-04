En réaction aux événements survenus ce jeudi 11 juillet et ayant provoqué plusieurs interruptions du match retour de Final 4 féminin Bopp v Duc, ainsi que le report de la « belle » Douane v Duc en messieurs, la Fédération sénégalaise de basket-ball a finalement pris une décision. Et il s’agit de l’ASCC Bopp qui a été sanctionnée.

La FSBB a condamné Bopp à une amende d’un million de francs CFA et à une suspension d’un an avec sursis par sa commission juridique et disciplinaire. L’intendant, le médecin du club, une joueuse et un supporter ont également été suspendus pour des raisons principalement liées à des pratiques mystiques :

« Attendu que le match opposant l’ASCC Bopp contre le DUC, comptant pour la demi-finale retour des Final 4 dames joué à Marius Ndiaye le 11 juillet 2024, a été émaillé d’incidents occasionnant plusieurs interruptions de la partie ;

Attendu que dans son rapport, le commissaire El Mouhamadou Sarr a d’abord fait état de la joueuse de l’ASCC Bopp, Aicha Seck, au dosard n° 9, qui déversait une poudre qu’elle avait dans sa poche sur le parquet au moment de l’échauffement ;

Attendu également que l’intendant de l’ASCC Bopp était en possession des bouteilles à l’entrée des vestiaires.

Attendu que de telles attitudes sont constitutives de pratiques mystiques et sont formellement interdites ;

Attendu également qu’il a relaté des faits d’une extrême gravité consistant à des jets d’oeufs sur le parquet provenant de la tribune des supporters de Bopp et aussi un jet de sachet d’huile sur le parquet depuis la petite porte qui mène aux locaux de la FSBB au moment où l’équipe du DUC menait largement à la marque ;

Attendu que dans son rapport, l’arbitre Tamsir Seye a relaté les mêmes agissements à l’ASCC Bopp, à savoir le déversement d’une poudre blanchâtre par la joueuse de Bopp (Aicha Seck) et également les jets d’œufs et d’huile qui ont occasionné plusieurs interruptions de la partie ;

Attendu que, sur ce, le jet d’œuf et d’huile sur le parquet constitue des actes d’une extrême gravité et une volonté manifeste de nuire à l’intégrité physique des acteurs.

Attendu que par de tels comportements qui violent le fairplay, l’éthique et la discipline sportive, les supporters de l’ASCC Bopp coupables de tels faits ont porté atteinte à l’image du basket-ball.

Attendu qu’en ce qui concerne le jet d’œuf sur le parquet, le supporter de l’ASCC Bopp, M. Lopy Diagne, a été formellement identifié.

Vu les dispositions de l’article 62 des RG, tout club dépendant de la Fédération qui accepte habituellement le bénéfice direct ou indirect d’intervention en sa faveur, de regroupement de supporters, d’amis ou de tiers quelconques est responsable, vis-à-vis de la Fédération, de tous les actes accomplis par ces regroupements et qui seraient contraires à la réglementation »

Vu également les dispositions de l’article 13 des dispositions pratiques relatives au Final 4, les équipes demi-finalistes ont expressément renoncé à toute voie de recours contre les décisions rendues. La CFJD statuant conformément aux dispositions statutaires et réglementaires décide :

L’ASCC Bopp écope d’une suspension d’un an avec sursis.

L’ASCC Bopp écope d’une amende financière d’un million (1.000.000 F).

M. Lopy Diagne est suspendu de toutes les activités de la FSBB jusqu’à la fin de la saison.

Le médecin de l’ASCC Bopp écope d’une suspension de deux matchs ferme.

L’intendant de l’ASCC Bopp, monsieur Yankhoba Fall, écope d’une suspension de deux matchs fermes.

La joueuse Aicha Seck écope d’une suspension de deux matchs ferme.

