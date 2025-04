Ibrahima Ndiaye Chita n’est plus le manager de l’équipe nationale de Beach Soccer. Une décision prise suite à l’élimination des Lions en Coupe du Monde en février passé. Celui qu’on surnomme le père du Beach Soccer Sénégalais a brisé le silence, d’un ton amer.

« Il faut savoir partir à temps. Si cette discipline est arrivée à ce niveau là, c’est grâce à moi. Cela fait 17 ans que je suis manager. J’ai eu beaucoup de déceptions après la Coupe du Monde. J’ai compris que ma raison d’être n’était plus dans ce sport » a déclaré Ibrahima Ndiaye Chita au micro de wiwsport.

Revenant en détails sur les raisons qui l’ont poussé à démissionner, le technicien se dit frustré par des agissements des ses anciens collaborateurs lors des précédents campagnes. « Des éliminations, j’en ai connu plein, ce n’est donc pas que cela » explique-t-il.

« J’ai eu beaucoup de frustration sur comment mon poste de manager était pris en charge. On ne me demandait pas mon avis sur la composition des listes des joueurs. Alors qu’il faut rappeler que je suis un technicien, que j’ai emmené le Sénégal à la Coupe d’Afrique et à la Coupe du Monde. Je ne vois pas au nom de quoi, on peut faire une liste et ne pas me solliciter. Finalement, dans les réunions, je n’avais pas mon mot à dire. J’ai ainsi décidé d’arrêter » révèle-t-il dénonçant le fait d’être retiré de la liste des bénéficiaires de transport lors du dernier match de l’équipe nationale du Sénégal qui jouait la Mauritanie en amical.

Malgré toute cette frustration, Ibrahima Ndiaye dit être toujours au service du développement du Beach Soccer dans le continent africain et surtout au Sénégal. Il magnifie d’ailleurs la réaction du président de la fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor qui compte toujours sur son expertise. « J’avais des larmes aux yeux. Il m’a dit même si tu n’es plus le manager de l’équipe, on aura besoin de toi. Et il faudra être là. Je reste un membre de la direction technique dirigée par Mayacine Mar, en charge du beach soccer ».

wiwsport.com