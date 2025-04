Le partenariat fructueux entre l’Académie Génération Foot, basée à Deni Biram Ndao, et le FC Metz continue de porter ses fruits. Ce vendredi, le club messin accueille un nouveau talent en provenance de la formation sénégalaise : Alpha Touré.

Alpha Touré, âgé de 18 ans, s’est engagé avec le FC Metz pour les quatre prochaines saisons, jusqu’en juin 2028. Formé au poste de milieu défensif, le jeune joueur originaire de Kaolack vient renforcer les rangs du club grenat. Fraîchement bachelier et international U17 sénégalais, ayant notamment disputé le Mondial et la CAN de la catégorie, le joueur formé à Génération Foot a déjà montré des signes prometteurs dans sa jeune carrière. Le milieu défensif sénégalais, qui peut également évoluer en tant que latéral, n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de rejoindre le FC Metz. « Je suis très heureux de rejoindre le FC Metz. C’est un rêve depuis que je suis tout petit. Je suis vraiment très content et j’espère réussir une très belle saison sous mes nouvelles couleurs, » a-t-il déclaré dans une vidéo de présentation postée par son désormais nouveau club.

Le partenariat entre Génération Foot et le FC Metz a déjà permis l’éclosion de plusieurs talents sénégalais. Avec l’arrivée d’Alpha Touré, le club grenat, qui évoluera la saison prochaine en Ligue 2 après sa relégation, espère continuer à bénéficier de cette collaboration fructueuse, qui contribue à l’enrichissement de l’équipe avec de jeunes joueurs talentueux du Sénégal.

wiwsport.com