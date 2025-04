L’équipe du Sénégal de basket-ball masculin va reprendre les parquets cet été afin de se préparer pour la phase de qualification pour l’Afrobasket 2025 qui aura lieu en novembre.

Selon Le Quotidien, les lions seront confrontés à la Tunisie en amical les 12 et 14 août prochains à Dakar. Deux matchs contre les aigles de Carthage afin que le coach Desagana Diop et son staff puissent faire une analyse de l’effectif et évaluer les joueurs, avant de commencer les éliminatoires de l’Afrobasket 2025 :

« Nous avons finalement pu trouver deux matchs amicaux contre la sélection tunisienne. On a finalisé hier (mercredi) pour jouer ces deux matchs à Dakar. On ne voulait pas rester quasiment toute une année sans offrir la possibilité à l’équipe de jouer avant le début des éliminatoires de l’Afrobasket qui auront lieu en novembre prochain » a déclaré le président de la fédération sénégalaise de basket-ball, Me Babacar Ndiaye, dans les colonnes du Quitidien.

Il est prévu que le sélectionneur Desagana Diop publie prochainement la liste des joueurs appelés pour ces matchs amicaux. De plus, Dakar accueillera la fenêtre de qualification qui aura lieu du 22 au 24 novembre. Les Lions se retrouvent au sein du groupe C, avec le Cameroun, le Gabon et le Rwanda.

