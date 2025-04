Coéquipier d’écurie avec Balla Gaye 2, Gackou 2 a donné son analyse sur le « combat des empereurs » entre le Lion de Guédiawaye et le Géant du Baol.

D’abord il a tenu à écarter toutes velléités de vouloir rabaisser Tapha Tine qui tentera de prendre sa revanche contre Balla Gaye le 21 juillet. Gackou 2 estime toutefois que le fils de Double Less est plus fort que son adversaire et qu’il an mis toutes les chances de son côté pour réussir la passe de deux contre le “Baol Baol” qui a la faveur des pronostics.

« Tapha Tine n’a pas plus de force que Balla et ça s’est vu lors du dernier face à face. Il n’y a pas une grande différence dans la corpulence et cela signifie qu’il a travaillé dur pour ce combat. Balla Gaye est fin prêt pour la victoire » a-t-il assuré sur Al Bourakh TV.

En outre, le tombeur de Boul Lale affirme que Tapha Tine n’a pas peur de BG2 comme le pensent certains.

« Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que Tapha Tine a peur de Balla. C’est impossible. Avec la carrière qu’il a et les lutteurs qu’il a affronté, ce n’est pas possible qu’il ait peur »

Wiwsport.com