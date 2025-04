Génération Foot a remporté une victoire dramatique aux tirs au but contre Keur Samba Kabatoki de Kaolack en finale de la Coupe du Sénégal U17, au stade Djagaly Bakayoko de Grand-Yoff.

Le match a débuté avec une domination de Génération Foot, qui a ouvert le score en première mi-temps grâce à Mouhamed Diao. Les joueurs d’Assane Diop semblaient avoir pris le contrôle du match, mais l’équipe de Keur Samba Kabatoki a résisté avec détermination. Les joueurs de Kabatoki ont continué à se battre et ont finalement trouvé l’égalisation dans les dernières minutes du temps additionnel grâce à un but de Dramé, portant le score à 1-1 et forçant ainsi les tirs au but.

Lors de la séance de tirs au but, Génération Foot a su garder son sang-froid et s’est imposé 4-3, décrochant ainsi le trophée. Cette victoire marque la deuxième fois que l’académie de Déni remporte ce titre, la première ayant été en 2022 contre Oslo. Avec ce succés, Génération Foot succède à l’Étoile Lusitana et continue de renforcer sa réputation comme l’un des meilleurs centres de formation de jeunes talents au Sénégal.

https://x.com/GFoot_Senegal/status/1811161040219947325

wiwsport.com