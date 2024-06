La saison prochaine, le pivot sénégalais Moustapha Diop (21 ans – 2,06m) ne sera plus un joueur du STB Le Havre. Après 5 ans d’excellents et fidèles services, Diop a pris la décision de changer de club afin de vivre une nouvelle expérience.

Moustapha Diop a annoncé depuis son compte Instagram la fin de la collaboration avec STB Le Havre : « Après 5 ans passés au STB Le Havre, le moment est venu pour moi de prendre un nouvel envol pour une nouvelle direction et pour relever les nouveaux challenges qui m’ont été proposés. Le Havre restera à jamais ma terre d’accueil lorsque j’ai quitté pour la 1ère fois le Sénégal et ces 5 années resteront à jamais gravées dans mon cœur et dans ma mémoire. »

Avant de poursuivre : « Je tiens à remercier en particulier le staff du STB, Fabrice, Jean, Alban, Ciré, Harouna et Anthony. Toutes ces personnes m’ont inculqué les ficelles du métier et tous leurs conseils m’ont été très précieux pour atteindre et évoluer au niveau professionnel. Je remercie également Rudy, le président du STB, ainsi que le staff médical, notamment Thibaud et Eddy, qui m’ont parfaitement soigné et soutenu lors de ma longue blessure subie il y a 2 ans. »

Il n’a pas aussi manqué l’occasion de remercier ses ex-coéquipiers et les supporters : « Un grand merci aussi à tous mes coéquipiers. Le partage de toutes ces victoires avec vous fut synonyme d’apprentissage, de fierté et de joie. Enfin, un immense merci à tous les supporters du STB et à tous ses sympathisants. Sachez que chacun de vos encouragements me fut extrêmement précieux. »

Diop n’a pas dévoilé l’identité de son futur club : « Enfin, je laisse le soin à mon nouveau club de communiquer sur ma signature. Sachez seulement que j’ai hate de revenir aux Docks pour affronter le STB et je sais à l’avance que ça sera un moment très spécial pour moi », a-t-il conclu.

Wiwsport.com