Ousseynou Ba a retrouvé le sourire en Turquie sous les couleurs d’Istanbul Başakşehir FK, après une saison difficile à l’Olympiakos. En prêt avec option d’achat, il a contribué à la quatrième place de Başakşehir, garantissant une place en Ligue de Conférence la saison prochaine. Avec son contrat avec l’Olympiakos se terminant le 30 juin, le défenseur international sénégalais sera agent libre, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Au micro de Wiwsport, il revient sur ses ambitions futures.

Depuis son arrivée à Istanbul Başakşehir FK l’été dernier, où il a été prêté avec option d’achat, Ousseynou Ba a joué un rôle essentiel dans la défense de l’équipe, disputant 25 matchs toutes compétitions confondues, dont 22 en championnat turc. Sa présence sur le terrain a été marquée par une constance et une fiabilité qui ont renforcé la ligne arrière de son équipe. Interrogé sur son bilan personnel de la saison, le défenseur sénégalais a exprimé une satisfaction modérée : « C’est un bilan satisfaisant pour moi. J’ai pu jouer régulièrement et répondre aux attentes du club. Mon objectif était de m’intégrer rapidement et de contribuer à l’équipe, ce que j’ai fait avec détermination », a-t-il déclaré au micro de Wiwsport.

Alors qu’il est fin de contrat et que le mercato estival bat son plein, Ousseynou Ba reste concentré sur son avenir. « Nous sommes en pleine discussion concernant mon contrat. Nous discutons avec le club et mes agents pour explorer toutes les options possibles, y compris la levée de l’option d’achat », a déclaré Ba. À 28 ans, l’international sénégalais (deux sélections) est ouvert à rester à Istanbul Başakşehir FK ou à envisager un autre défi dans une ligue où il pourrait continuer à se développer et à s’épanouir.

Certains ont critiqué sa décision de rejoindre la Super Lig turque en termes de visibilité, comparée aux ligues européennes plus médiatisées. Ba répond avec assurance : « L’Olympiakos est une équipe qui joue en Europe, en Ligue des champions ou en Ligue Europa, offrant une visibilité certaine. En Turquie, il y a également une forte compétition avec plusieurs grandes équipes. Mon objectif était de jouer régulièrement et de montrer mes capacités, peu importe le pays où je me trouve. »

En dehors du terrain, Ousseynou Ba profite de ses vacances pour se ressourcer auprès de sa famille et de ses amis. « C’est un moment important pour récupérer physiquement et mentalement après une saison intense », a-t-il partagé. Tout en se relaxant, il reste attentif aux développements du mercato et aux opportunités qui pourraient se présenter. Pour le joueur sénégalais, la saison en Turquie a été une étape importante dans sa carrière, marquée par des performances solides et une adaptation réussie au football turc. Alors qu’il envisage l’avenir avec optimisme, il reste déterminé à continuer de progresser et à saisir les occasions qui se présentent, que ce soit à Istanbul Başakşehir FK, en Grèce ou ailleurs.