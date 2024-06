Petite surprise à Granada. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, Alpha Diounkou va quitter le club andalou à la suite d’une résiliation de contrat. La formation espagnole vient de l’annoncer dans un communiqué.

S’il fallait désigner un vrai « flop » sur le mercato du Granada CF sur ces dernières années, le nom d’Alpha Diounkou devrait être prononcé par plusieurs supporters du club. Arrivé livre de Manchester City l’été 2021, l’arrière latéral droit sénégalais était perçu avec un bel avenir du côté des pensionnaires du Stade Nuevo Los Cármenes. Pour beaucoup de supporters de Granada, il semblait avoir les qualités pour véritablement s’imposer dans ce club. Mais l’histoire en a décidé autrement pour le natif de Sindone.

Zéro match avec Granada en trois saisons

Après des périodes de prêt au San Fernando CD (14 matchs) et au Barça Atlètic (39 matchs), le tout en Troisième Division espagnole, Alpha Diounkou était parti tenter sa chance en Chypre avec l’AEK Larnaca. Cette aventure s’est avérée payante pour le joueur de 22 ans. Avec 33 matchs disputés, le joueur formé au RCD Mallorca a été l’un des grands artisans de la bonne saison des Jaunes et Verts qui ont terminé à la deuxième place de leur Championnat avec le même nombre de points que le champion, l’APOEL Nicosie.

On imaginait sa saison en Chypre lui permettre de revenir s’imposer dans une équipe de Granada reléguée en D2 espagnole. Mais tel ne sera pas le cas. Alors qu’il lui restait un an de contrat, le club andalou a pris la décision de résilier ce bail. « Le Grenada Club de Fútbol a informé le joueur Alpha Diounkou de la fin de sa relation contractuelle avec le Club. Le latéral sénégalais est arrivé dans l’entité rouge et blanc à l’été 2021 […]. Le Club lui souhaite bonne chance dans son avenir professionnel », peut-on lire dans un communiqué.

Diounkou pourrait retourner en Chypre

Durant ses trois saisons en tant que joueur de Granada, Alpha Diounkou n’aura joué la moindre minute dans un match officiel avec la formation andalouse. Ses seuls pas sous les couleurs rouges et blanches étaient face… au San Fernando CD, le 19 juillet 2023, lors d’un match de pré-saison. Alors qu’il se retrouve désormais sans club, l’incertitude entoure son avenir, et la question demeure de savoir où l’international espoir sénégalais rebondira pour la saison prochaine. Ce qui est sûr est qu’il ne devrait pas manquer de prétendants.

Après avoir laissé de très bonnes impressions en Chypre, Diounkou pourrait ainsi faire son retour en Protathlima Cyta (D1 chypriote) durant ce mercato estival. En effet, d’après nos informations, l’Omonia Nicosie s’intéresse à son profil. Troisième du Championnat chypriote la saison écoulée et qualifiée donc pour les tours préliminaires de Ligue Europa Conférence (C4), La Reine est bien consciente des qualités d’Alpha Diounkou, d’autant plus que l’unique passe décisive délivrée par le joueur avec l’AEK Larnaca était contre l’Omonia Nicosie.

