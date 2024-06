Le transfert de l’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye à Everton semble être sur le point de se concrétiser. Actuellement, il est en Angleterre pour passer sa visite médicale, une étape cruciale avant la signature officielle de son contrat avec le club anglais.

Après seulement une saison avec l’Olympique de Marseille (OM), où il n’a pas totalement réussi à s’imposer, Ndiaye s’apprête à retourner en Angleterre. L’année dernière, son arrivée à Marseille avait été un rêve d’enfant devenu réalité, étant donné son attachement de longue date au club phocéen. Toutefois, la réalité sportive a été moins idyllique, ce qui a conduit à son départ prématuré.

Les négociations entre l’OM et Everton ont abouti à un accord de transfert estimé à 20 millions d’euros, incluant 18,5 millions d’euros de montant fixe et 1,5 million d’euros de bonus. Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, le joueur Sénéglais est actuellement à Liverpool pour finaliser les formalités de sa visite médicale. Si tout se passe bien, il signera ensuite un contrat de cinq ans avec Everton, le liant au club jusqu’en 2029. Cette nouvelle étape pourrait offrir à Iliman Ndiaye l’opportunité de relancer sa carrière dans un environnement plus familier.

wiwsport.com