Un peu moins de quatre mois seulement après son arrivée, Sada Thioub n’évoluera plus dans le Championnat du Kazakhstan.

La petite aventure de Sada. Arrivé au FK Yelimay Semey pour la nouvelle année, Sada Thioub a mis un terme à son contrat (très) courte durée avec le club kazakh. L’attaquant international sénégalais aux sept sélections en Equipe Nationale du Sénégal avait rejoint le pays de l’Asie centrale en tant qu’agent libre après une pige à Saint-Etienne. Durant ces trois mois passés au Kazakhstan, le joueur de 29 ans a disputé 15 matchs pour deux buts et une passe décisive. Son désormais ex-club remercie son apport, faisant aussi quelques précisions sur son départ.

« Nous vous informons que le footballeur sénégalais qui jouait sous le numéro 9 a quitté les rangs d’Elimay. La raison principale est liée aux circonstances familiales, mais en même temps, le joueur est déçu à cause des décisions injustes prises contre lui, de la part de spécialistes clés sur le terrain. Nous remercions Sada pour sa performance réussie en attaque comme en défense, et nous lui souhaitons tout le meilleur », publie le FK Yelimay Semey dans une vidéo sur Instagram où Thioub a bien été salué par ses désormais exs, entraîneur et joueurs notamment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par «ЕЛІМАЙ» ФК | FC «ELIMAI» (@fc_elimai)

wiwsport.com