La draft NBA 2024 est la 78e draft annuelle de la National Basketball Association (NBA), qui a lieu en amont de la saison 2024-2025. Le tour initial aura lieu le 26 juin 2024 au Barclays Center de Brooklyn et le tour suivant le 27 juin 2024 au studio ESPN de South Street Seaport à Manhattan.

La draft NBA est une sélection annuelle des joueurs des universités âgés d’au moins 18 ans le jour de la draft et ayant quitté le lycée depuis au moins 1 an pour intégrer une équipe professionnelle de la National Basketball Association (NBA). Les joueurs de plus de 18 ans étrangers sont également admissibles.

Durant cette draft, deux jeunes Sénégalais seront en lice, à savoir Baye Ndongo et Babacar Sané. Baye Ndongo, qui est très apprécié dans la sélection All Rookie Team de l’Atlantic Coast A+Conférence, a réalisé une saison exceptionnelle avec Georgia Tech. Il avait une moyenne de 12,4 points et 8,3 rebonds en 29 matchs joués.

Originaire de Bignona (20 ans, 2m06), qui vient de terminer une excellente saison avec la Franchise de Henderson, a annoncé sa candidature pour la prochaine session de la Draft à New York. En tant qu’ancien pensionnaire de la NBA Academy, Babacar Sané va profiter de cette opportunité pour essayer d’intégrer une franchise NBA. Il affichait une moyenne de 10.6 points et 5.7 rebonds en 23 matchs cette saison.

Wiwsport.com