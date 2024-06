Suite à la défaite en finale en Coupe de la Ligue dames et en Coupe Saint-Michel le week-end dernier, Guediawaye Basket Academy a organisé un point de presse ce mardi dans son terrain d’entraînement afin de faire le point sur ces deux finales.

GBA a reussi à atteindre la finale de la Coupe de la Ligue en filles et la Coupe Saint-Michel en garçons pour sa première saison dans l’élite, une performance saluée par le président du club qui se dit satisfait. Pathé Keïta a commenté les deux finales perdues par son équipe lors d’une interview accordée à Wiwsport : « La participation est extrêmement satisfaisante, le fait de disputer la finale est une victoire pour Guediawaye Basket Academy, qui vient tout juste de la deuxième division et qui n’a pas eu suffisamment de temps pour former une équipe et concurrencer les grandes équipes. En plus de cela, nous avons choisi de développer, ce qui signifie que nous ne sommes pas tenus de résultat, de trophée, nous restons une académie. Il est possible que cela change à l’avenir, mais nous sommes extrêmement heureux. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre gratitude envers la Ville de Dakar qui a vraiment mérité ses trophées. »

Avant de continuer : « C’est une équipe qui travaille depuis des années ; en tout cas, ils ont reçu des récompenses. Ils sont finalistes de la Coupe Saint-Michel pendant trois ans. Il s’agit de la troisième année consécutive, ce qui signifie qu’ils ont remporté la coupe. Je saisis cette occasion pour les féliciter, ils ont vraiment mérité leurs trophées. Je félicite le président Yatma qui possède une vision solide et qui met les ressources à la disposition du personnel et de l’équipe pour atteindre ses objectifs », a-t-il souligné.

Wiwsport.com