Animant un point de presse ce mardi à cinq jours de son combat contre Ada Fass, Gouy Gui a affiché une pleine confiance. Le leader de l’écurie Mor Fadam a assuré qu’il viendra à bout du phénomène de Fass Benno le 30 juin à l’arène nationale.

Maillot jaune de Guédiawaye FC sur le dos assorti d’une casquette de la même couleur, Gouy Gui est apparu confiant et serein à son point de presse d’avant combat contre Ada Fass. Accompagné de son manager, de son coach mais également de Lirou Diane et quelques uns de ses collègues d’écurie, “le Baobab” qui reste sur deux années blanches et un revers contre Reug Reug (2022) a fait savoir qu’il voulait marquer son retour avec une victoire ce dimanche.

“Je reste sur une défaite mais c’est du passé. Je suis concentré sur mon combat de dimanche et s’il plait à Dieu je vais battre Ada Fass. Il croit qu’il est meilleur que moi sur tous les plans, mais il se trompe. Il a le droit de croire à tout ce qu’il veut mais le jour J nous ne serons que deux dans l’enceinte” a-t-il souligné d’entrée.

“J’ai affronté Ama Baldé, Ness ect… Ada Fass ne sera pas un problème pour moi”

Sur l’aspect préparatif du combat, le poulain de Djily Wade se dit être dans les meilleurs auspices et au taquet. “Préparer et affronter un lutteur tel que Ada Fass n’est pas problème pour moi. On dit de lui qu’il est l’espoir de la médina et qu’il a un avenir brillant, mais moi je n’ai aucune pression dans ce combat car j’ai affronté Ama Baldé, Ness et d’autres grands champions. Donc si aujourd’hui j’affronte Ada Fass c’est parce que j’ai eu des difficultés dans ma carrière. Mais normalement en ce moment je ne devrait pas lutter avec Ada. S’il m’attaque, je lui infligerai une chute jusqu’ici jamais vue dans l’arène”

Abordant d’ors et déjà les perpectives en cas de succès dimanche soir, Gouy Gui est d’avis qu’une victoire le rapprocherait d’une éventuelle confrontation contre Eumeu Sène qui à plusieurs reprises a fait savoir son désir de se mesurer à lui.

“C’est le staff de Eumeu Sène qui veut mon combat contre Eumeu. C’est un champion d’Afrique qui a tout réussi dans la lutte. Je respecte Eumeu Sène et je ne dirai jamais un mot offensant à son endroit. On ne peut pas dire de mauvaises choses sur une personne et après espérer qu’il accepte de vous affronter. Ce n’est pas possible.“ a ajouté Gouy Gui qui par ailleurs, a tenu à souligner qu’une défaite ne remettrait pas en question sa place dans l’arène.

