Louis-François Mendy frappe encore les esprits. A un mois des JO Paris 2024, le hurdler sénégalais a pris date pour la compétition en devenant champion d’Afrique du 110 m haies, mardi 25 juin, à Douala.

Louis-François Mendy brille avec ses moyens. À un mois jour pour jour du début des Jeux Olympiques de Paris (France), le hurdleur sénégalais, qui a récemment souligné des difficultés dans sa préparation pour la compétition, a fait montre de sa grande forme au 23e Championnats d’Afrique d’athlétisme. Médaillé d’or aux derniers Jeux Africains, l’athlète de 25 ans vient d’être sacré champion d’Afrique du 110 mètres haies à Douala.

Une fois n’est pas coutume. Louis-François Mendy a survolé sa finale en 13’’48. Mieux que le chrono de 13 secondes et 61 centièmes réalisé le 19 mars derniers en marge des quatrièmes Jeux Africains d’Accra, au Ghana. Après avoir validé sa qualification aux JO de Paris depuis juillet 2023, « LFM » est clairement l’un des plus grands espoirs de médaille pour le Sénégal. Avec plus d’accompagnement, il pourrait briller dans la capitale française.

wiwsport.com