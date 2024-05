Un but contre son camp de Roger Aholou en début de rencontre permet à Al Ahly de s’imposer au Stade International du Caire face à l’Espérance Sportive de Tunis (1-0), et remporter sa douzième Ligue africaine des Champions.

Éternel et intouchable, Al Ahly a entretenu samedi sa légende africaine en décrochant sa douzième Ligue africaine des Champions aux dépens de l’Espérance Sportive de Tunis. Après le score nul et vierge lors de la manche aller, il y a une semaine en Tunisie, les Egyptiens l’ont emporté sur la plus petite des marge au Stade International du Caire (1-0).

Un but contre son camp du milieu de terrain togolais Roger Aholou, dès la 4e minute de jeu, a suffi aux «Club africain du 20e siècle» pour remporter un match retour d’une file fermée, et tout aussi moins folle que les précédentes.

wiwsport.com