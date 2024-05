Les deux ennemis d’Ecosse se retrouvent au Hampden Park, samedi (14h00 GMT), pour une finale de Coupe aux enjeux quasi identiques opposés : chacune des deux équipes veut remporter son deuxième titre cette saison. Pour les Rangers, il faudra compter sur Abdallah Sima.

Le vert et blanc et le bleu roi, blanc et rouge vont colorer les 52 063 sièges du Hampden Park, temple du football écossais. Les deux ennemis jurés d’Ecosse se retrouvent pour la cinquième fois de la saison pour une finale de Coupe qui n’a plus eu lieu entre ces deux adversaires depuis la saison 2001-2002. Les Rangers l’avaient emporté 3-2 mais vont devoir cravacher très fort pour refaire ce coup d’il y a 22 ans.

La formation de Philippe Clement a perdu trois de ses quatre confrontations cette saison face au Celtic, qui vient de remporter le Championnat pour la 54e fois de son histoire, revenant à un titre des Rangers. Pour autant, il y a de l’espoir pour les Light Blues qui veulent également décrocher leur deuxième trophée dans cette campagne, après la Coupe de Ligue remportée en décembre dernier devant Aberdeen (1-0).

Sima en fer de lance ?

Pour espérer battre enfin leur éternel rival et décrocher leur 35e titre en Coupe d’Ecosse, les Rangers comptent sur Abdallah Sima (16 buts, 2 passes décisives en 38 matchs cette saison). S’il n’est revenu de blessure qu’il y a une semaine, l’attaquant sénégalais, convoqué par Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions, pourrait débuter cette rencontre, Clement étant prêt à prendre tous les risques.

👊 IT'S CUP FINAL DAY! 👊

🆚 Celtic

🏆 @ScottishCup

🏟️ Hampden Park

⏰ 15:00 (UK)

📺 Live on RangersTV (exc UK) All In Blue To Hampden 💙 pic.twitter.com/POc75sI891 — Rangers Football Club (@RangersFC) May 25, 2024

