Au moment où la polémique enfle de plus en plus suite à la proposition de Aziz Ndiaye qui compte instaurer un titre d’empereur des arènes en marge du combat Balla Gaye v Tapha Tine, Bira Sène (Pdt du CNG) a tenu à réitéré que le CNG ne reconnaissait pas le titre actuel de roi des arènes décerné à Modou Lô.

“Quelqu’un m’a interpellé récemment sur le titre de roi des arènes. Mais je lui ai dit qui n’y avait pas de tournoi organisé par le CNG pour déterminer le roi des arènes. Ce titre est fait pour le marketing et c’est surtout pour les promoteurs. Je ne dis pas que je ne reconnais pas Modou Lô comme l’actuel roi des arènes car les amateurs, la presse et les acteurs de la lutte l’appellent ainsi. Mais le CNG ne reconnaît pas ce titre créé en 1984 et donc bien avant la naissance dudit comité” a t’il déclaré sur Al Bourakh Events.

