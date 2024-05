Le président du Comité National de Gestion de la lutte est en phase avec Aziz Ndiaye dans son souhait d’instaurer un titre d’empereur des arènes avec des avantages financiers au détenteur. Sur Albourakh Events, Bira Sène a ainsi donné carte blanche au frère de Baye Ndiaye, estimant que celui-ci est dans une logique de “révolutionner la lutte sénégalaise”.

« J’encourage et félicite Aziz Ndiaye pour son esprit d’innovation dans la lutte aux côtés de son frère. Les innovations qu’il prône sont à saluer car donner un salaire mensuel à un lutteur c’est lui offrir une assiette financière pendant un an. Concernant le titre d’empereur des arènes, je trouve qu’il a encore relevé le niveau. Chacun peut créer un titre et l’appeler Auguste (ancien empereur de Rome) ou “Buur” (roi). Donc au nom du CNG je l’encourage pour cet esprit d’ouverture et de soutien aux lutteurs Sénégalais. Je pense si on avait six opérateurs économiques comme lui, nos VIP n’allaient seraient dans de meilleures conditions”.

Wiwsport.com