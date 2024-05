Après une première journée de matchs de classement hier, les quatre équipes restant dans ces play-offs vont s’affronter ce samedi. La BAL annonce encore une sold-out pour ces deux rencontres. Les yeux seront rivés sur le duel aux allures de confirmation entre l’AS Douanes et Rivers Hoopers. Les deux équipes ont chacune décroché une victoire lors de leurs deux rencontres dans la conférence Sahara. Battue par l’équipe nigériane (68-77) lors de son premier match à Dakar Arena cette saison, l’AS Douanes s’est rebiffée par la suite pour infliger à Rivers Hoopers sa première défaite dans un match serré (56-54).

Cette troisième match dans le moi de mai devrait donc être la confirmation entre les deux équipes. L’autre enjeu qui est d’ailleurs celui de ces matchs de classement est qu’elles connaitront leurs adversaires à l’issue de ces matchs. Le vainqueur jouera le perdant du duel Petro Luanda vs Monastir.

