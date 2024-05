Télécharger le journal

Le journal wiwsport, votre journal sportif gratuit, vous offre un tour complet de l’essentiel de l’actualité de tous les sports du Sénégal.

À la UNE :

– Foot Local Ligue 1 (J25)

Teungueth FC à une victoire d’un deuxième titre

•⁠ ⁠Diambars, Casa Sports, Jamono Fatick, et le Stade de Mbour tous engagés dans la lutte pour le maintien

•⁠ ⁠8 buts pour le leader exilé, une course au titre de meilleur buteur incertaine et inquiétante

– Équipe Nationale – Mondial 2026

Aliou Cissé publie sa liste !

– UFOA-A U20 J3

Mali, Gambie et Guinée-Bissau en quête de la deuxième place

– BAL

Le Sénégal va-t-il succéder au Rwanda sur l’organisation des play-offs en 2025 ?

