Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal, s’est exprimé sur la première convocation de Cherif Ndiaye en équipe nationale. L’attaquant sénégalais, qui évolue à l’Étoile Rouge de Belgrade, a été appelé pour participer aux deux prochains matchs du Sénégal dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

« Je pense qu’il a été assez régulier. C’est un garçon qui a marqué pratiquement plus de 20 buts et a délivré, je crois, trois à quatre passes décisives. Il a joué la Ligue des Champions. Même s’il n’y avait pas la possibilité de le convoquer auparavant, aujourd’hui, avec les contre-performances et les blessures de certains joueurs en difficulté avec leurs clubs respectifs, il est tout à fait cohérent de l’inviter, » a déclaré Cissé.

Cherif Ndiaye, âgé de 27 ans, s’est distingué cette saison par ses performances remarquables. Il a démontré sa capacité à marquer des buts importants et à créer des opportunités pour ses coéquipiers. Son jeu polyvalent et son sens du but en font un atout précieux pour l’équipe nationale.

« Il possède énormément de qualités, avec une touche de balle vraiment intéressante. Il est capable de prendre la profondeur et est techniquement solide. Dans la surface de réparation, il est capable de marquer des buts, donc je pense que le faire venir est tout à fait logique et normal, » a ajouté Cissé.

