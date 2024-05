Dans un match important pour leur survie dans la compétition, la Guinée a écrasé la Mauritanie sur le score impressionnant de 8 buts à 0. Cette victoire éclatante permet à la Guinée de se remettre sur les rails après sa défaite initiale face au Liberia lors de la première journée du groupe B dans le tournoi de l’UFOA-A U20 Filles qui se joue à Thies.

Après une performance décevante contre le Liberia où elles ont concédé une défaite 2-0, les Guinéennes ont répondu de manière éclatante en dominant totalement leur adversaire du jour. La Mauritanie, quant à elle, subit sa deuxième défaite consécutive après avoir également été battue par la Sierra Leone lors de son premier match.

La Guinée a rapidement pris les devants dans ce match, avec une performance impressionnante de son attaquante vedette, Fatoumata Samoura, qui a inscrit un triplé, marquant aux 13e, 18e (sur penalty) et 80e minutes. Nimatoulaye Diallo, Nana Camara, Fatoumata Diallo et Mamaissata Cissé ont également contribué au festival offensif de la Guinée en ajoutant chacune leur nom sur la feuille de match. Cette victoire propulse la Guinée dans la course à la qualification pour le second tour, tandis que la Mauritanie devient la première équipe à être éliminée de l’UFOA U20 Dames après deux défaites consécutives.

wiwsport.com