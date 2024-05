Le Président de la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme (FSA) Sara Oualy est revenu sur l’organisation et l’enjeu du meeting circuit continental qui se déroulera dans le stade annexe Abdoulaye Wade de Diamniadio ce samedi 25 mai.

« Nous nous préparons à accueillir les athlètes avec les réservations et nous sommes en train d’aménager le stade. On n’a pas encore bouclé le budget mais on avance petit à petit en attendant l’aide qui nous a été promis par nos autorités (…) Ce meeting est important car ça va permettre aux athlètes d’être compétitifs et de produire des performances qui leur permettront de se qualifier pour les Jeux Olympiques. À deux mois des JO c’est donc une période propice à la préparation. Pour les athlètes sénégalais c’est un challenge de performer devant leur public alors que pour nous il s’agit de relever le défi de l’organisation pour recevoir cet événement de nouveau car ça faisait longtemps qu’on avait pas accueilli le meeting » a t’il confié sur SudFM.

