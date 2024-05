Pour son retour à la compétition après deux années blanches consécutives, Gris 2 ne compte pas flancher devant Doomou Dangou ce dimanche 26 mai. Le frère de Gris Bordeaux se prononçait sur ce combat à l’occasion de son “open press” ce jeudi au terrain Deggo de la médina.

“Il n’y’a plus grand chose à dire parce que le jour du combat est presque arrivé. Comme d’habitude, je vais faire ce que j’ai à faire avec sérieux et rigueur. Je vais ouvrir le bal dimanche avec une victoire avant que mes frères de l’écurie n’en fassent autant. Stratégie du combat? Je suis à l’écoute de mon encadrement et je vais attendre mon adversaire pour un moment et s’il ne réagi pas après le round d’observation, je vais l’attaquer et l’écraser. Je n’ai rien à craindre de lui (Doomu Dangou) et s’il plait à Dieu dimanche je fêterai la victoire avec toute la médina”.

Wiwsport.com