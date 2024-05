À deux journées de la fin du championnat de Ligue 1 sénégalaise, la course au titre de meilleur buteur reste ouverte, mais elle soulève également des préoccupations quant à l’efficacité des attaquants cette saison. Mbaye Jacques Ndiaye, ancien joueur de Teungueth, reste en tête avec 8 buts malgré son départ pour la Pologne à la mi-saison. Ce record, bien que modeste, peine à être battu, mettant en lumière une saison marquée par un faible nombre de réalisations.

Plusieurs joueurs se sont rapprochés du total de Mbaye Jacques Ndiaye, chacun espérant profiter des deux dernières journées pour le détrôner. Souleymane Cissé de Jaraaf, Demba Ba de l’AS Pikine et Pape Souleymane Dione de Sonacos comptent tous 7 buts. Abdou Kassama, ancien meilleur buteur de la saison précédente avec 12 buts pour Casa Sports, a rejoint Guédiawaye FC avec des ambitions élevées, mais il reste également bloqué à 7 réalisations. Son dernier but remonte à la 18e journée, où il avait inscrit un triplé contre Stade de Mbour (3-1).

Mame Saer Gueye de Sonacos, avec 6 buts, reste dans la course, bien que légèrement en retrait par rapport à ses concurrents. Cette situation rend la compétition pour le titre de meilleur buteur plus excitante, mais elle révèle aussi des faiblesses structurelles dans le championnat. Le nombre de buts marqués cette saison en Ligue 1 est particulièrement bas et préoccupant. En comparaison, la saison précédente avait vu Kassama terminer en tête avec 12 buts, suivi de Cheikh Ibra Diouf de Guédiawaye avec 10 buts. Cette année, la barre des 10 buts n’a même pas été atteinte par un seul joueur, à deux journées de la fin du championnat. Ce manque de réalisations peut être attribué à plusieurs facteurs.

Premièrement, le championnat a été marqué par un nombre incalculable de matchs nuls et vierges. Chaque journée voit des scores sans buts, reflétant une panne d’inspiration parmi les attaquants. Pour Ousmane Cissé, consultant et spécialiste du football local : « Les équipes peinent à créer des occasions franches, souvent en raison de stratégies trop défensives ou d’un manque de précision et de sang-froid devant le but de nos attaquants. » À deux journées de la fin du championnat, la Ligue 1 sénégalaise reste sans un candidat clair pour succéder à Mbaye Jacques Ndiaye, malgré son départ à mi-saison. Cette incertitude rend les prochains matchs décisifs.

wiwsport.com