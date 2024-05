Après avoir remporté le trophée Seven et la Coupe du Sénégal de rugby à XV, les Militaires de l’ASFA n’ont désormais d’yeux que pour le titre du Championnat national à XV afin de réaliser le Grand Chelem.

«Depuis deux ans, on est à la recherche du Grand Chelem, c’est-à-dire rafler tous les trois trophées. L’année dernière, on l’a frôlé à la dernière minute par décision administrative. Mais cette année-ci, on compte le faire». L’entraîneur Bayel Moussa Tounkara est très optimiste en direction de la finale du Championnat national, qui lui verra défendre son titre, après avoir gagné le trophée Seven et la Coupe du Sénégal.

L’année dernière, le technicien surnommé Balla Gallé et ses hommes avaient remporté le trophée Seven et le Championnat. Mais ils étaient tombés en fin de saison en perdant la finale de la Coupe du Sénégal devant Kirène.

Vainqueur des Étudiants de l’IN- SEPS en finale’du trophée Seven et de Jambars en finale de la Coupe du Sénégal, jouée dimanche der- nier, le club militaire défendra son titre face à cette même équipe de Jambars à l’occasion de la finale du championnat prévue début juin.

«Vu qu’on a joué Jambars en finale de la Coupe du Sénégal, on a vu ses forces et faiblesses. On s’y attèle dès maintenant pour les contrer en finale du Championnat», indique Bayel Moussa Tounkara.

Avant de revenir sur la finale remportée devant Jambars dimanche dernier: «On a pu les attirer en faisant des combats intenses. On a diminué leurs forces et on a utilisé nos trois-quarts pour faire le job. L’ASFA est une équipe qui aime tenir le ballon. En deuxième mi-temps, Jambars nous en avait privés pour revenir dans la partie, parce qu’on com- mettait aussi beaucoup de fautes. Jambars a marqué quatre pénalités. Ce qui veut dire qu’on a manqué de concentration. Cette fois-ci, on va rectifier le tir en évitant les fautes, s’appuyer.sur nos points forts et maximiser nos avants aussi ».

