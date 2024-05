Après avoir signé son contrat pour son combat de Kickboxing le 6 juillet contre Lamine Sène, Alboury a livré ses premières impressions, soulignant qu’il était prêt à faire le grand saut dans cette “nouvelle discipline”.

“Vous verrez un Alboury version New-Look. Je suis prêt à me bagarrer pour mes débuts en Kickboxing. Dans la vie il faut prendre des risques et je dois prendre des risques car je suis jeune et j’ai de la force. J’ai même dit à Éric de m’aider à intégrer d’autres disciplines plus dures car je n’ai pas peur. L’adversaire Lamine Sène ? J’ai commencé à le suivre et je le connais peu à peu. Mais ce qui est important c’est que je suis prêt pour la bataille. Ce n’est pas comme à la lutte oú il faut parcourir des kilomètres pour chercher des marabouts. Là je vais avoir besoin de concentration pour ne faire focus que sur les entraînements. Le jour j je serai prêt et Lamine Séne doit s’attendre à du lourd” a t’il confié sur Éric Favre TV.

Wiwsport.com