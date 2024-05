La montée en D2 féminine de Hanball a été confirmée par l’UCAD. Ce mercredi, les Insepiennes ont remporté le match contre l’Espoir du Walo (34-17) au stadium Lat-Dior de Thiés en match de barrages de la montée en deuxième division.

Détentrices du titre régional de Dakar face à Yeumbeul, les joueuses de Lamine Ndao avaient obtenu le droit de représenter Dakar lors des barrages pour la montée en D2. Lors de ce mercredi à Thiés, elles ont largement battu une équipe courageuse de l’Espoir du Walo avec 17 buts d’avance. Pourtant, les Nordistes ont réussi à faire face en première période et sont allés à la pause avec un score de moins de 5 buts (14-9).

En seconde période, après une bonne entame ponctuée de buts d’entrée pour revenir à moins 3 (14-11), elles seront submergées par la déferlante blanche. Les partenaires de la hargneuse Khady Wade et de l’excellente Maty Tine dans les cages marquent un tournant et se préparent pour la D2, un autre niveau. Grâce à un travail acharné, à l’humilité et à leurs compétences intellectuelles et physiques, les futures enseignantes d’EPS peuvent aspirer à atteindre des objectifs ambitieux en deuxième division.

Wiwsport.com