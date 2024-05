La saison prochaine, Joventut Badalona jouera en LF Endesa après avoir remporté le titre en LF Challenge quelques semaines auparavant. Sociétaire de cette formation, l’internationale sénégalaise Fatou Pouye a accordé une interview à Wiwsport. Lors de cette entrevue, elle a abordé le titre de son équipe, de ses aspirations personnelles et de la pré-qualification pour la Coupe du monde féminine 2026. – Entretien Familiarisez-vous avec les lecteurs de Wiwsport

Mon nom est Fatou Pouye et je réside à Kaolack. J’ai commencé à jouer au basket à l’âge de 16 ans au centre de Ndangane Basket Club. Pendant mon séjour là-bas, je peux affirmer que c’est coach Adaye, Mos Sow et Ibéyi qui m’ont fait découvrir le basket, c’est là que j’ai évolué en participant aux compétitions. Ensuite, il y avait un tournoi régional à cette époque, où le coach Idrissa Cissokho était responsable des U16. Ensuite, il m’a fait part de son souhait de me sélectionner parmi les U16. Ensuite, le même coach Idrissa Cissokho m’a contacté afin de me rendre à Thiés pour jouer à Seed Academy tout en continuant mes études.

Dans un premier temps, mes parents étaient en désaccord car ils ignoraient l’intention de Seed Academy, car ils ne souhaitaient pas que je me consacre au basket en abandonnant mes études. Ensuite, coach Idy leur a expliqué que les études sont une priorité là-bas et qu’une fois arrivé là-bas, tu auras la possibilité de voyager et tout. De plus, votre enfant bénéficiera du suivi nécessaire, c’est ce que le coach a informé mes parents afin de me donner l’autorisation d’y aller à Thiés. Après mon départ à Thiés, j’y ai passé 4 ans. Pendant ces quatre années, j’ai acquis de nombreuses connaissances en matière de basket et de vie. En réalité, ils nous ont préparés dans tous les domaines.

Il est difficile de voyager en tant qu’enfant, mais heureusement, ils ont tout mis en œuvre pour nous mettre dans de bonnes conditions, afin de ne pas rencontrer de difficultés à la sortie. J’ai passé 4 ans à Seed Academy, puis je suis allée aux États-Unis pour étudier à High School, par la suite j’ai pris la direction de Junior College, puis College et enfin j’ai obtenu ma graduation. Après avoir terminé mes études, je suis partie en Espagne pour commencer ma carrière professionnelle. J’ai déjà fait deux ans en Espagne.

Quels clubs sénégalais avez-vous fréquentés avant de vous rendre à l’étranger ?

Après avoir évolué au Ndangane Basket Club, j’ai ensuite déménagé à Thiés, plus précisément à Seed Academy. J’ai participé à une finale de tournoi de la montée avec Seed, mais malheureusement, l’accession n’a pas été validée cette année-là. C’est après que j’ai effectué mon voyage.

Quel a été votre premier club à l’étranger et comment avez-vous vécu votre première expérience professionnelle ?

Mon premier club professionnel était Ardoi, qui partage la même conférence LF Challenge que ma formation actuelle. C’est là que j’ai travaillé l’année dernière, ce qui a été une expérience qui m’a profondément marquée car je venais des États-Unis. Le basket en Espagne et celui aux États-Unis diffèrent, l’adaptation et la langue demandent du temps. Effectivement, dans ce club, j’ai découvert de très bons entraîneurs, des individus qui m’ont accordé du respect en me confiant un rôle essentiel au sein de l’équipe.

J’étais l’une des leaders de l’équipe et tout. Je croyais que ça allait se dérouler différemment étant donné que c’était mon premier club professionnel. Lorsque j’étais arrivée, on m’a attribué mon rôle. En me guidant sur la bonne voie, ils m’ont permis de m’adapter au système espagnol. Je peux dire qu’ils ont contribué à faciliter l’adaptation. Franchement, j’ai acquis une expérience enrichissante avec cette équipe, ce qui m’a permis d’obtenir de bonnes offres après avoir terminé la saison l’année dernière, compte tenu de mes bonnes performances avec Ardoi.

Faites-nous part de votre parcours avec les équipes étrangères avec lesquelles vous avez déjà joué ?

Comme je l’ai mentionné, c’est ma deuxième année en tant que professionnelle. J’ai joué à Ardoi l’année dernière et cette saison, j’ai évolué sous les couleurs de Joventut Badalona. Lorsque j’ai quitté le College, je me suis immédiatement engagée avec Ardoi, un club extrêmement performant. Après avoir passé une saison dans ce club, j’ai pris la décision de rejoindre Badalone.

Au cours de votre carrière, combien de trophées avez-vous remporté ?

J’estime avoir remporté trois trophées pendant mon expérience à Junior College avec South Georges Tech. Notre conférence a été remportée deux fois de suite. C’est également cette année que j’ai remporté le LF Challenge avec Joventut Badalona. Cela représente trois titres en tout et je souhaite que d’autres trophées s’en suivent.

Qu’est-ce qui vous a véritablement incité à jouer au basket ?

Je peux dire que j’ai toujours apprécié le sport dès mon plus jeune âge, ce qui m’a le plus poussé dans le basket-ball, c’est que le quartier où je vivais à Kaolack n’avait pas une grande réputation en matière de basket-ball. Dans la banlieue, j’étais confrontée à de nombreuses activités qui se déroulaient et je ne voulais pas être détournée par certaines situations. C’est cette motivation qui me pousse à fréquenter constamment le terrain, que ce soit pour le football, le handball ou même le taekwando, simplement pour m’éloigner des mauvaises fréquentations. Ensuite, mon intérêt s’est porté sur le basket-ball, j’ai pratiqué presque tous les sports.

En réalité, ce que j’ai ressenti lors de ma pratique du basket-ball, je ne l’ai pas ressenti lors de mes autres activités sportives. C’est grâce au basket que j’ai acquis davantage de compétences, je peux le dire, et c’est cela qui m’a poussé à pratiquer le basket.

Quelles sont vos aspirations individuelles pour l’avenir ?

Je souhaite devenir une référence et être une personne estimée dans le domaine sportif, en particulier dans le basket-ball. Je souhaite que les enfants me considèrent comme un exemple, devenir une légende et apporter mon soutien à mon pays, le Sénégal, pour remporter des trophées, s’il plaît à Dieu. J’aimerais aussi participer à l’Euroligue. Je ne sais pas si j’ai le droit de me prononcer sur les clubs qui s’intéressent à moi, car c’est mon agent qui s’en charge.

Quelle est votre perception du niveau du championnat de LF Challenge ?

Selon moi, le LF Challenge possède un niveau de compétitivité, car il s’agit d’une ligue compétitive qui allie tactique et physique simultanément. Il y a également de nombreuses joueuses de D1 qui participent au LF Challenge, ce qui témoigne clairement du niveau. Honnêtement, c’est une ligue extrêmement solide après avoir joué pendant deux ans dans ce championnat.

Quelles sont les raisons qui ont influencé votre accession en LF Endesa pour la saison prochaine ?

Le désir de remporter la victoire et l’envie de raconter l’histoire, accomplir ce que les autres n’ont pas réussi, c’est ce qui nous a le plus motivés, en plus d’être un groupe solide. Un groupe ayant été confronté à différentes situations tout au long de la saison, avec des moments forts et des moments difficiles. À chaque fois, on s’accrochait, et c’est ce qui a joué un rôle déterminant lors de notre dernier match, car nous avons soigneusement lutté pour atteindre la finale et nous souhaitions terminer en beauté, c’est-à-dire le titre. C’est ce qui nous a permis de remporter la finale.

Quelle a été la rencontre qui vous a le plus marqué cette saison et pourquoi ?

Le match qui m’a le plus marqué a été la finale, car je ne m’attendais pas à jouer la finale car j’étais blessé et je venais de reprendre. Je n’avais pas prévu de pouvoir tout donner à mon retour. Ce qui m’a le plus marqué lors de ce match, c’est ma performance remarquable car j’ai laissé ma marque. À un moment donné, la manière dont je communiquais avec mes partenaires nécessitait quelqu’un pour leur parler.

Lors d’un moment du match, nous étions largement menées, à tout moment je leur expliquais qu’il était important de se communiquer la stratégie à suivre. Malgré notre fatigue, j’ai suscité leur motivation. Toutes les joueuses souhaitaient remporter le match et celles qui étaient sur le banc encourageaient également les joueuses sur le parquet. C’est la première fois que je constate une telle détermination et une telle cohésion au sein de l’équipe, vraiment c’est le match qui m’a le plus marqué cette saison.

Et finalement, Dieu nous a accordé la victoire, même si à un moment donné, nous avions un retard à trois minutes avant la fin du match, après on a réussi à remonter le score. Le match présentait des difficultés physiques et mentales, mais nous avons fait preuve de résistance pour remporter la victoire.

Combien de sélections avez-vous reçues en équipe du Sénégal et comment avez-vous ressenti ces sélections ?

Pour ma première fois, j’ai été présélectionnée, puis j’ai été retirée de la liste. D’autre part, lors des deux dernières sélections, j’ai été sélectionnée parmi les 12 Lionnes qui représentent le Sénégal. Chaque individu aspire à représenter son pays, donc c’est agréable d’être sollicité par ta nation pour la représenter. Je suis reconnaissante envers le bon Dieu et je demande de représenter le Sénégal pendant de nombreuses années et de gagner des trophées.

Qu’est-ce qui explique les échecs du Sénégal à deux reprises de suite lors de l’Afrobasket ?

Selon moi, cela a été décidé par Dieu car nous avons tout donné, que ce soit du côté des coachs ou des joueuses, tout le monde s’est donné à fond pour atteindre la finale. Et je crois qu’une équipe qui parvient en finale possède le niveau et les ressources nécessaires pour remporter une coupe. La volonté divine est là, nous nous remettons au travail et si nous rencontrons à nouveau le Nigéria, nous pourrons espérer un autre résultat différent des deux finales perdues.

Comment évaluez-vous cette non-qualification du Sénégal aux Jeux Olympiques de 2024 ?

La non-qualification du Sénégal aux Jeux Olympiques est extrêmement décevante, arrivé à la dernière phase et se faire éliminer, personne ne le souhaitait. Et notre souhait était de prendre part aux Jeux Olympiques car nous le méritions, étant donné notre travail. Nous avons fait tout notre possible, mais malheureusement nous n’avons pas atteint notre objectif et cela fait vraiment souffrir. Comme je l’ai mentionné, nous allons reprendre nos efforts pour rétablir le Sénégal à son niveau, ce qui est réalisable car nous disposons de joueuses talentueuses.

Comment jugez-vous les adversaires du Sénégal en vue de la pré-qualification pour la Coupe du monde féminine 2026 ?

Selon moi, les adversaires (Brésil, Philippines, Hongrie) sont similaires aux autres équipes, car lors du tournoi qualificatif olympique, nous avons affronté le Nigéria, récent champion d’Afrique. Il y avait également une confrontation entre la Belgique, championne d’Europe, et les États-Unis, championnes du monde. Je ne vois pas de obstacle qui puisse nous empêcher d’accomplir notre but.

Est-ce que vous envisagez d’être sélectionnée pour cette prochainement ?

Selon moi, la décision finale est attribuée au coach, ce qui signifie qu’il fera appel à la joueuse qui pourra satisfaire ses attentes. Je suis disponible pour mon pays et je serai présente à chaque fois qu’il a besoin de moi, InshaAllah.

Quelle est la personne qui suscite le plus d’inspiration dans votre existence ?

Cette personne est ma mère car elle est une combattante, j’ai adopté cette habitude avec elle. Elle a vécu de nombreuses expériences, voir certaines choses en étant enfant te donne une motivation supplémentaire, c’est pourquoi je l’apprécie. Ma mère est vraiment ma véritable source d’inspiration.

Après avoir approuvé la montée, quel message envoyez-vous à vos coéquipières, à votre coach et à son équipe ?

Je tiens à transmettre le message suivant : la saison a été longue, avec des moments de difficulté, mais nous avons réussi à tenir bon car nous avions le même objectif, à savoir l’accession en division supérieure. Nous avons réussi à surmonter les obstacles qui se présentaient à nous, et nous nous sommes distinguées là où nous en avions le plus besoin. Donc je tiens à exprimer ma gratitude envers les joueuses, les entraîneurs et les supporters.

