Grâce notamment à une excellente entame de match, le Teungueth FC s’est imposé facilement contre le CNEPS Excellence (3-0), et rejoint les quarts de finale de la Coupe du Sénégal.

Leader du Championnat de Ligue 1 avec trois points d’avance sur l’ASC Jaraaf à deux journées de la fin, le Teungueth FC conserve intactes ses chances de réaliser un doublé national. En effet, le TFC s’est tranquillement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, loin d’avoir dû forcer son talent pour battre le CNEPS Excellence (L2, battu 3 buts à rien.

Dans leur enceinte du Stade Ngalandou Diouf, les hommes de Cheikh Gueye ont débuté tambour battant la première période et n’ont laissé que de miettes aux Thiessois. Après l’ouverture du score de Ndiaga Djiguel (17e), Bonaventure Fonseca est venu faire le break quelques instants plus tard (21e). Malick Ndoye s’est permis d’ajouter un troisième but en fin de rencontre.

wiwsport.com