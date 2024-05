L’attaquant sénégalais s’est exprimé sur son compte Instagram pour évoquer le départ du coach argentin.

Mardi, l’annonce du départ de Mauricio Pochettino – même s’il pouvait être redouté – a surpris plus d’un supporter et joueur de Chelsea. Alors que les Blues sortent d’une belle fin de saison en Championnat, avec notamment cinq victoires d’affilée pour finir et une 6e place qualificative pour la C4, les dirigeants ont décidé de se séparer, à l’amiable, du technicien argentin de 52 ans.

Nicolas Jackson (22 ans), qui a énormément reçu le soutien de l’ancien coach de Tottenham tout au long d’une première saison mouvementée, n’est pas le moins surpris. L’attaquant sénégalais, auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues cette saison, a laissé un message en forme d’hommage à son désormais ex-entraîneur sur les réseaux sociaux.

« Bonne chance coach ! J’aurais aimé que nous puissions rester encore plus ensemble mais que Dieu continue de vous bénir, vous et votre famille. Merci pour votre soutien et vos conseils qui font de moi un meilleur joueur et personne. Je vous souhaite le meilleur », a écrit l’ancien joueur de Villarreal. Un petit message qui en dit long sur la relation qu’entretenait Pochettino avec Jackson cette saison.

