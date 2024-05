Après une victoire contre le Bénin (2-1), la Guinée a continué sur sa lancée en battant l’Afrique du Sud (1-0). Ensuite, elle a bénéficié d’une victoire sur tapis vert contre la Libye (3-0), consolidant ainsi sa place en demi-finale. Le Sénégal, quant à lui, a également montré sa capacité à résister à la pression. Lors des phases de groupe, il a affronté le pays hôte, la Tanzanie, et l’Ouganda, obtenant deux matchs nuls (0-0). Malgré ces résultats, le Sénégal a su se hisser en demi-finale.

Les vainqueurs du championnat toucheront une récompense de 300 000 dollars (276 157,5 euros), tandis que les finalistes recevront 200 000 dollars (184 105 euros) et les médaillés de bronze 150 000 dollars (138 078,75 euros). Ces fonds, provenant du partenariat entre la CAF et la fondation du président Patrice Motsepe, seront réinvestis dans le développement des académies de football, offrant ainsi de meilleures opportunités aux jeunes talents du continent.

Here are the African Schools Football Championship 2024 draw’s final results in Zanzibar! 🗳️#ASFC2024 pic.twitter.com/fnnx0O4kVd

— CAF (@CAF_Online) May 19, 2024