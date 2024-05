Lors de la deuxième journée du groupe A du tournoi de l’UFOA des moins de 20 ans, le Sénégal a affronté la Guinée-Bissau à Thiès. Grâce à une performance exceptionnelle, l’attaquante sénégalaise Adji Ndiaye a été élue femme du match, soulignant son rôle clé dans la victoire 1-0 des Lionnes.

Adji Ndiaye, pensionnaire de l’AS Bambey et internationale sénégalaise, a démontré tout son talent au cours de cette rencontre. Son jeu percutant et sa vision du terrain ont été déterminants. À la 15e minute, elle a délivré une passe décisive parfaite pour Kandé, qui a marqué l’unique but du match.

Déjà buteuse lors du match précédent contre la Gambie, Adji Ndiaye a prouvé qu’elle est une force offensive incontournable pour sa sélection sénégalaise. La capacité de l’attaquante à créer des opportunités et à déstabiliser la défense adverse a été reconnue par son élection en tant que femme du match. Avec cette victoire, les Lionnes du Sénégal se qualifient pour le second tour du tournoi et se positionnent en tête de leur groupe. La prestation d’Adji Ndiaye confirme son potentiel pour devenir une joueuse clé du football sénégalais.

Notre attaquante Adji Ndiaye, élue femme du match contre la Guinée Bissau. #UFOAAU20👏🤩 pic.twitter.com/7wG5k42xaM — FSF (@Fsfofficielle) May 22, 2024

